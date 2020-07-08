На автошляху Полтава-Олександрія спалахнув легковик

Подія трапилась вчора, 07 липня, на на автошляху Полтава-Олександрія, повідомляє «Голос Громади» на сайт «ДСНС у Полтавській області.

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в легковому автомобілі “ВАЗ-2106”. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Травмованих та загиблих немає.

Бійцям ДСНС знадобилося 15 хвилин для ліквідації пожежі, але автівку врятувати не вдалося.

Причину займання з’ясовують фахівці ДСНС. Люди під час пожежі не постраждали.