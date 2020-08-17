На автошляху «Ясинуватка-Березiвка» проводять ремонтні роботи

Нещодавно, на території Приютівської ОТГ стартували стартували роботи з проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121630 «Ясинуватка-Березiвка».

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на офіційний сайт Приютівської громади.

За ініціативи Приютівської селищної ради сьогодні роботи виконуються на ділянці шляху (1 300 метрів), що йде до села Березівка від автомобільної дороги Т-1215 (Глинськ-Олександрія-Петрово). За декілька днів шляховики перейдуть до ремонту іншої ділянки цієї дороги (2 200 метрів) безпосередньо у селі Протопопівка в напрямку села Бандурівка.

Роботи коштуватимуть близько 10 млн грн. й проводяться коштом територіального дорожнього фонду обласного бюджету Кіровоградської ОДА.