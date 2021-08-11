На черзі – капремонти вулиць олександрійської «агломерації»

Про стан підготовки до ремонту доріг віддалених мікрорайонів міста у поточному році повідомив міський голова Сергій Кузьменко, інформує «Голос Громади».

На короткому «брифінгу під відкритим небом», який відбувся на місці реконструкції автодороги «Кіровоградське шосе», міський голова С.Кузьменко зокрема зазначив присутнім журналістам:

«Робота з капітальних ремонтів доріг запланована в ряді мікрорайонів міста. По деяких з них вже виготовлена проєктно-кошторисна документація, ми провели тендери і передоплати на початок робіт. По ряду інших мікрорайонів закінчуємо проєктування і вже в цьому році намагатимемося розпочати будівництво. Наприклад, у поточному році ремонтуватимемо вулицю ім. О.Скічка, у районі від вулиці Садової до БАМу – вулицю Весняну. Плануємо частково розпочати роботи по Заводському мікрорайону. Проєктуємо «стару» вул.6 Грудня – це важливо, бо там великий житловий масив, де повинна бути якісна дорога. Тобто робота, яку поки що не видно ззовні, виконана, а візуалізацію того, що вона ведеться, триматимемо на контролі і вимагатимемо якості від виконавців».

(Міська агломерація (від лат. agglomeratio — приєднання) — форма розселення, скупчення житлових територій і населених пунктів, які об’єктивно об’єднані в єдине ціле інтенсивними, функціональними, у тому числі економічними, трудовими та соціальними, культурно-побутовими, рекреаційними та іншими зв’язками).