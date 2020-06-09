На черзі – нове олександрійське ОСББ

Виконком Олександрійської міської ради запропонував передати багатоквартирний будинок по пр.Соборному, 103 в управління новоствореного ОСББ «Соборний 103», повідомляє «Голос Громади».

Рішення було ухвалене на останньому засіданні виконавчого комітету за клопотанням вищезгаданого об`єднання співвласників багатоквартирного будинку. У разі відповідного рішення наступної сесії Олександрійської міської ради цей будинок загальною площею 11649,4 м2 та залишковою вартістю 33 млн 171 тис. 478 грн 48 коп. буде виведено з балансового обліку КП «Житлогосп» і передано у власність мешканців (початкова вартість будинку колись становила майже 55 з половиною мільйонів гривень).

Міжвідомча комісія з передачі будинку в управління ОСББ повинна протягом 14-ти наступних днів після набуття чинності рішення міськради скласти акт прийому-передачі. На даний час в Олександрії зареєстровано 60 ОСББ, повідомляють в управлінні ЖКГ міської ради.