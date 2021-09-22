На черзі олександрійської театральної осені – ще дві нові вистави

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В Олександрії продовжить гастролювати Кoлoмийський  oбласний український  драматичний театр імені І.Озаркевича, повідомляє «Голос Громади».

25 вересня в рамках Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти» в приміщенні Олександрійського театру відбудуться дві вистави Кoлoмийського oбласного українського драмтеатру імені І.Озаркевича: о 14:00 вистава для дітей «Світлофор Моргайко», а о 17-й годині  – п`єса «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого.

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Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», цей же професійний акторський колектив з м.Коломиї запланував на 23 вересня у Палаці культури «Світлопільський» вистави казки «Котигорошко» (початок о 13.00 год.) та комедії Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» (18.00 год).

Проведення всіх вистав погоджено за умови дотримання адміністрацією Коломийського обласного драматичного театру усіх нормативно-правових актів з питань протидії поширенню коронавірусної хвороби.

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