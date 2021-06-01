На черзі – ремонт периферійних доріг Олександрії

Про те, як просувається справа з організацією ремонтів доріг віддалених районів міста, поінформував міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконкому міськради, повідомляє «Голос Громади».

«Вже підписано договір на ремонт Кіровоградського шосе. Згідно з ним, у термін до кінця літа будівельники відремонтують дорогу, забезпечивши цим комфортний проїзд у тому напрямку, зокрема до селищ Нової Праги і Олександрійського. Також сподіваюся, в середині літа розпочнемо ремонт доріг у наших віддалених мікрорайонах: отримано співфінансування з Державного дорожнього фонду на вулицю О.Скічка. Як тільки процедурно ми приймемо ці кошти до бюджету міста, проведемо тендер і за розрахунками, в середині літа зможемо розпочати ремонт цієї, а також й інших доріг мікрорайонів, про які вже згадувалося раніше. За результатами фінансового півріччя можна буде разом з депутатами зробити уточнення і дати економічний поштовх, щоб будівництво в місті було активним», – сказав міський голова С.Кузьменко.