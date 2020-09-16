На COVID-19 обстежено майже пів тисячі мешканців Кіровоградщини: виявлено нових хворих та нову смерть

Минулої доби в Кіровоградському обласному центрі методом ПЛР обстежили 450 людей, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

У результаті обстежень зафіксували 6 нових випадків захворювання серед яких:

три у Кропивницькому.

один у Кропивницькому районі (с. Соколівське).

один у Знам’янському районі (с.Богданівка).

один у смт. Компаніївці.

Одужав від COVID-19 один мешканець області.

Також зареєстрували ще одну смерть від COVID-19. Померла 73-річна жінка з Кропивницького.