На COVID-19 обстежено майже пів тисячі мешканців Кіровоградщини: виявлено нових хворих та нову смерть

Минулої доби в Кіровоградському обласному центрі методом ПЛР обстежили 450 людей, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
У результаті обстежень зафіксували 6 нових випадків захворювання серед яких:
три у Кропивницькому.
один у Кропивницькому районі (с. Соколівське).
один у Знам’янському районі (с.Богданівка).
один у смт. Компаніївці.
Одужав від COVID-19 один мешканець області.
Також зареєстрували ще одну смерть від COVID-19. Померла 73-річна жінка з Кропивницького.