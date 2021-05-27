На День міста в Олександрії буде обмежено рух автотранспорту

Рішення про обмеження автомобільного руху в центральній частині міста ухвалив виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».
Згідно з рішенням виконавчого комітету, 30 травня 2021 р. в Олександрії буде обмежено рух автотранспорту:
по пр.Соборному від Райпобуткомбінату до пл.Соборної – на час проведення велопробігу з 9.00 до 11.00 год.,
через пл.Соборну – на час організації та проведення святкових заходів з 8.00 до 24.00 год.
Рекомендовано Олександрійському райвідділу поліції:
забезпечити безпеку дорожнього руху та перекрити рух автотранспорту з обох боків пр.Соборого на ділянці від Райпоуткомбінату до пл.Соборної на час організації та проведення велопробігу (30 травня з 9.00 до 11.00 год);
перекрити рух автотранспорту 30 травня з 8.00 до 24.00 год. через пл.Соборну та в місцях:
вул.Г.Усика біля її перехрестя з вул.Братською;
вул.Г.Усика біля її перехрестя з пл.Соборною (поряд з бібліотекою ім.О.Пушкіна);
пл.Соборної біля її перехрестя з вул.Перспективною (поряд з магазином «Атлант»);
пл.Соборної біля її перехрестя з вул.Таврійською (поряд з рестораном «Деліз»).