На День міста в Олександрії буде обмежено рух автотранспорту

Рішення про обмеження автомобільного руху в центральній частині міста ухвалив виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з рішенням виконавчого комітету, 30 травня 2021 р. в Олександрії буде обмежено рух автотранспорту:

по пр.Соборному від Райпобуткомбінату до пл.Соборної – на час проведення велопробігу з 9.00 до 11.00 год.,

через пл.Соборну – на час організації та проведення святкових заходів з 8.00 до 24.00 год.

Рекомендовано Олександрійському райвідділу поліції:

забезпечити безпеку дорожнього руху та перекрити рух автотранспорту з обох боків пр.Соборого на ділянці від Райпоуткомбінату до пл.Соборної на час організації та проведення велопробігу (30 травня з 9.00 до 11.00 год);

перекрити рух автотранспорту 30 травня з 8.00 до 24.00 год. через пл.Соборну та в місцях:

вул.Г.Усика біля її перехрестя з вул.Братською;

вул.Г.Усика біля її перехрестя з пл.Соборною (поряд з бібліотекою ім.О.Пушкіна);

пл.Соборної біля її перехрестя з вул.Перспективною (поряд з магазином «Атлант»);

пл.Соборної біля її перехрестя з вул.Таврійською (поряд з рестораном «Деліз»).