На деяких вулицях Олександрії сьогодні не буде світла

У зв`язку з плановим ремонтом заплановані відключення електроенергії на деяких вулицях міста, повідомляє “Голос Громади”.

Назва енергооб’єкта Початок виконання робіт Закінчення виконання робіт Причина відключення (вид робіт) Примітка Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф18 06.01.2022 09:00 06.01.2022 17:00 Плановий ремонт Приєднання нового абонента Олександрія, 6-го Грудня, 86

Олександрія, Анатолія Кохана, 3, 5, 5а, 5Б, 7, 18, 22, 24, 26, 28

Олександрія, Зелений пров., 13

Олександрія, Інгулецька, 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Олександрія, Набережна, 1, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46

Олександрія, Родини Пищевича пров., 7, 9, 11, 13, 15

Олександрія, Таврійська, 22, 42К1, 42К2, 42К3, 42К4, 42К5, 42К6, 42К7, 42К8

Олександрія, Українська, 6а, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49 Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф21 06.01.2022 09:00 06.01.2022 17:00 Плановий ремонт Приєднання нового абонента Олександрія, Набережна, 44

Олександрія, Українська, 37 Л6114 6 кВ->ЗТП-1104 2Т 6/0.4 кВ->Ф19 06.01.2022 09:00 06.01.2022 17:00 Плановий ремонт Приєднання нового абонента Олександрія, Анатолія Кохана, 20