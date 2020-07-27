На дорогах Кіровоградщини майже на 40 об’єктах здійснюються капітальні ремонти

На дорогах місцевого значення та дорогах комунальної власності Кіровоградської області тривають ремонти, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.
Загалом ремонтно-будівельні роботи у рамках загальнодержавного проєкту «Велике будівництво» тривають на 29 об’єктах із капітального та середнього поточного ремонтів:
– у Бобринецькому району (1 об’єкт);
– у Вільшанському району (1 об’єкт);
– у Гайворонському району (2 об’єкти);
– у Голованівському районі (1 об’єкт);
– у Долинському районі (2 об’єкти);
– у Знам’янському районі (2 об’єкти),
– у Кропивницькому районі (5 об’єктів);
– у Новгородківському районі (2 об’єкти);
– у Новомиргородському районі (1 об’єкт);
– у Петрівському районі (2 об’єкти);
– у Світловодському районі (1 об’єкт);
– в Онуфріївському районі (1 об’єкт);
– в Устинівському районі (1 об’єкт).
Також ремонтні роботи тривають на семи об’єктах комунальної власності у таких населених пунктах:
– у м. Гайворон (3 об’єкти);
– у м. Кропивницький (2 об’єкти);
– у смт. Петрове (1 об’єкт);
– у Олександрівському районі (1 об’єкт).