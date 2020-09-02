На дорогах Кіровоградщини проводять профілактичні заходи щодо зниження аварійності

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У рамках практичного етапу відпрацювання «Безпечне шосе» поліцейські Кіровоградщини перевіряють водіїв на дотримання безпечного руху автошляхами області, зокрема здійснюють роз’яснювальну роботу з громадянами.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Під час проведення додаткових заходів щодо посилення контролю працівники груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів виявили та задокументували понад 5 тисяч адмінпорушень.

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У зв’язку з початком нового навчального року, правоохоронці закликають водіїв більш уважно слідкувати за безпекою руху зокрема на території населених пунктів поблизу закладів освіти, де нині збільшилася кількість пішоходів-дітей.

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