На дорогах Кіровоградщини в ДТП загинуло й травмувалося майже 400 осіб

За 7 місяців поточного року на дорогах Кіровоградської області сталося 1324 дорожньо-транспортні пригоди, інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення патрульної поліції регіону.
У автопригодах з початку року загинуло 27 осіб, ще 367 громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.
Основними причинами були:
перевищення швидкості руху;
порушення правил маневрування;
недотримання дистанції;
керування транспортним засобом у нетверезому стані;
порушення правил проїзду перехресть.
Не нехтуйте правилами дорожнього руху та бережіть себе!