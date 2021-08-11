На дорогах Кіровоградщини в ДТП загинуло й травмувалося майже 400 осіб

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За 7 місяців поточного року на дорогах Кіровоградської області сталося 1324 дорожньо-транспортні пригоди, інформує “Голос Громади” посилаючись на повідомлення патрульної поліції регіону.

У автопригодах з початку року загинуло 27 осіб, ще 367 громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.

Основними причинами були:
перевищення швидкості руху;
порушення правил маневрування;
недотримання дистанції;
керування транспортним засобом у нетверезому стані;
порушення правил проїзду перехресть.

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Не нехтуйте правилами дорожнього руху та бережіть себе!

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