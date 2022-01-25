На дорогах України працюють «фантомні» патрулі, які фіксують порушення на ходу

3

Відсьогодні на українських автошляхах фіксуватимуть порушення “фантомні” патрулі, повідомляє “Голос Громади”.

Це автомобілі Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі марки авто не називатимуться.

Важливо знати:

  • Патрулі вимірюватимуть швидкість іншого транспорту як під час руху самого «фантома», так і коли він стоїть. Для цього спецавто має кілька сертифікованих камер.
  • Порушення фіксується, зчитуються номери і все це відправляється до бази даних, де знаходять власника авто. На його ім’я виписують штраф.
  • У моменті порушення «фантоми» не гальмують водіїв. Але якщо порушення потенційно небезпечне, водія можуть відразу зупинити і оштрафувати.
  • Цього року планується закупівля ще 30 таких спецавто.
Читайте також:  Міноборони – жінкам: до військкоматів «поспішайте повільно»

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ