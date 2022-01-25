На дорогах України працюють «фантомні» патрулі, які фіксують порушення на ходу

Відсьогодні на українських автошляхах фіксуватимуть порушення “фантомні” патрулі, повідомляє “Голос Громади”.
Це автомобілі Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі марки авто не називатимуться.
Важливо знати:
- Патрулі вимірюватимуть швидкість іншого транспорту як під час руху самого «фантома», так і коли він стоїть. Для цього спецавто має кілька сертифікованих камер.
- Порушення фіксується, зчитуються номери і все це відправляється до бази даних, де знаходять власника авто. На його ім’я виписують штраф.
- У моменті порушення «фантоми» не гальмують водіїв. Але якщо порушення потенційно небезпечне, водія можуть відразу зупинити і оштрафувати.
- Цього року планується закупівля ще 30 таких спецавто.