На дорогах України працюють «фантомні» патрулі, які фіксують порушення на ходу

Відсьогодні на українських автошляхах фіксуватимуть порушення “фантомні” патрулі, повідомляє “Голос Громади”.

Це автомобілі Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Надалі марки авто не називатимуться.

Важливо знати: