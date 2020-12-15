На думку олександрійського краєзнавця слід почати модернізацію Олександрійського музею

Днями, до студії на програму «Олександрія сьогодні» з Іриною Балашовою завітав олександрійський краєзнавець Валерій Жванко. Інформує «Голос Громади» посилаючись на сайт CBN.

Мова йшла про музеї. На думку експерта вони потребують оновлення не лише в часті експозицій, але й самого підходу оформлення простору. Музеї – інформаційний простір наших дітей. Треба приділити увагу й роботи Олександрійського музею. На думку фахівця слід почати з використання цифрових технологій.