На двох значущих перехрестях Олександрії встановлюють сучасні світлофори

Нові сучасні світлофори облаштовують на перехрестях вулиць Першотравневої і Шевченка та Героїв Сталінграда і 6-го Грудня, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міськраду.

Наразі працівники КП «СвітлоЦентр» вже здійснили демонтаж світлофорів на перехрестів вулиць 6-го Грудня і Героїв Сталінграду та замінили їх на нові сучасні з цифровим табло відліку часу.

Відповідні роботи виконають на іншому перехресті до кінця дня. Працівники комунальної служби виконують монтаж та налагодження.