На “гарячу лінію” до голови Олександрійської РДА звертались люди переважно із земельними питаннями

Днями, голова Олександрійської райдержадміністрації Ольга Коріненко чергувала на прямій телефонній лінії та відповідала на дзвінки жителів Олександрійського району.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися проблемних питань у сфері земельних відносин та з категорії інші.

На всі питання громадяни отримали змістовні роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

За результатами проведення прямої телефонної лінії головою райдержадміністрації були надані відповідні доручення щодо їх розгляду.

Додамо, що при РДА працює “гаряча” лінія за номером 7-05-28, понеділок — четвер — з 8.00 до 17.15, п’ятниця — з 8.00. до 16.00.