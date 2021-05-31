На “гарячу лінію” до голови Олександрійської РДА звертались люди переважно із земельними питаннями

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Днями, голова Олександрійської райдержадміністрації Ольга Коріненко чергувала на прямій телефонній лінії та відповідала на дзвінки жителів Олександрійського району.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

Питання, з якими звернулися громадяни, стосувалися проблемних питань у сфері земельних відносин та з категорії інші.

На всі питання громадяни отримали змістовні роз’яснення відповідно до чинного законодавства.

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За результатами проведення прямої телефонної лінії головою райдержадміністрації були надані відповідні доручення щодо їх розгляду.

Додамо, що при РДА працює “гаряча” лінія за номером 7-05-28, понеділок — четвер — з 8.00 до 17.15, п’ятниця — з 8.00. до 16.00.

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