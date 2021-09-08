На Кіровоградщині 286 безробітних осіб з інвалідністю були працевлаштовані протягом 2021 року

Понад 630 безробітних осіб з інвалідністю, за оперативними даними, були зареєстровані станом на 01 вересня 2021 року у базових центрах зайнятості області.

У січні – серпні 2021 року послугами базових центрів зайнятості області користувались 1597 безробітних осіб з інвалідністю.

Кількість осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за сприяння державної служби зайнятості, становила 286 осіб.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 41 особу.

Крім того, близько 30 осіб з інвалідністю проходили професійне навчання за професіями продавця продовольчих та непродовольчих товарів, бухгалтера, оператора комп’ютерного набору, перукаря та ін.