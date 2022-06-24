На Кіровоградщині 380 громадян одночасно оформили ID-картку і закордонний паспорт

Протягом місяця підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області надають нову послугу з одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта.

За цей період на Кіровоградщині такою комплексною послугою скористалось 380 громадян.

Послуга є зручною, оскільки за один візит дає можливість оформити два документи одразу та вдвічі скорочує час очікування виготовлення паспортних документів. Отримати її можна, звернувшись до найближчого підрозділу Міграційної служби області, незалежно від реєстрації місця реєстрації.

Нагадаємо, вартість оформлення документів складатиме 1105 грн у разі оформлення протягом 20 робочих днів (ID-картки – 372 грн та закордонного паспорта 733 грн) та у терміновому порядку протягом 7 робочих днів 1583 грн (ID-картки – 498 грн та закордонного паспорта 1085 грн). При оформленні ID-картки вперше у 14 років сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.

Загалом з початку року у підрозділах Міграційної служби Кіровоградщини оформлено 15048 ID-карток та 29236 закордонних паспортів.