На Кіровоградщині 9 смертей від коронавірусу: двоє людей з Олександрії

Коронавірус на Кіровоградщині станом на 13 квітня: 84 захворіли, 73 одужали, 9 померли, повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 374 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 40. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 334 ІФА-тестування та 321 дослідження на антиген.

Одужали від коронавірусу: 10 жителів обласного центру та стільки ж з Новоархангельського району, 1 з Благовіщенського району, по 3 з Бобринецького, Вільшанського, Олександрівського та Онуфріївського районів, 13 в Гайворонському районі, 5 з Добровеличківського району, 8 з Компаніївського району та стільки ж з Петрівського району, а також 2 жителів Маловисківського району та 4 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 9 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 64 років з обласного центру, 63-річну жінку з м. Знам’янка, 67-річну жінку, 65-річного та 90-річного чоловіків з Маловисківського району, 84-річну жінку з Новоукраїнського району, 59-річного чоловіка та жінку 78 років з м. Олександрія.