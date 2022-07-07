На Кіровоградщині арештовано корпоративні права проросійського підприємства на понад 4,6 млрд грн

Судом Кіровоградщини накладено арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч. 2 ст. 209 КК України). Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

“За даними слідства, громадянин РФ – засновник одного з агропідприємств та власник 50 % статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції. Спільно з іншими посадовими особами підприємства, вони легалізували та виводили до РФ кошти, отриманні злочинним шляхом.

З метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина РФ у статутному капіталі” – йдеться у тексті. Читайте також: Графік маршрутів, за якими курсують нові автобуси

Триває досудове розслідування.