На Кіровоградщині багатодітна матір покинула напризволяще новонароджене маля

За такі дії судитимуть 30-річну жінку з Кропивницького, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Прокуратури області.

За матеріалами слідства, навесні цього року багатодітна матір самостійно вдома народила шосту дитину й відразу віднесла до дитячої лікарні обласного центру й залишила на підвіконні в коридорі. Немовля помітили лише через 1,5 години потому.

Температура тіла малюка при госпіталізації в лікарню становила 32,5 С. Даний стан був загрозливим для життя і міг призвести до настання смерті новонародженого, без надання своєчасної медичної допомоги.

Слідство триває. У разі доведення вини горе-матері загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.