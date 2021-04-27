На Кіровоградщині більше десятка летальних випадків від COVID-19

На ранок 27 квітня від коронавірусу на Кіровоградщині захворіло 178 мешканців, 78 одужали й 11 померли, повідомляє “Голос Громади”.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 574 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 41. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 171 ІФА-тестування та 323 дослідження на антиген.

Одужали від коронавірусу: 32 жителів обласного центру, 15 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, м. Світловодськ та Новомиргородського району, 2 з Гайворонського району, 7 з Компаніївського району та стільки ж з Маловисківського району, а також по 6 жителів з Новгородківського та Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 11 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про трьох жінок 53, 84 та 86 років й чотирьох чоловіків 67, 75, 76 та 83 роки з обласного центру, 66-річного чоловіка з Кропивницького району, 72-річну жінку з Долинського району, 76-річну жінку з Маловисківського району, а також 70-річного чоловіка з Новоархангельського району.