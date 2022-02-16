На Кіровоградщині більше ста вакансій із зарплатою 20 000 гривень

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Станом на 11 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1521 вакантну посаду, з яких 106 – із зарплатою 20 000 гривень.

Зарплату у розмірі 20 000 гривень роботодавці області готові платити представникам таких професій:

  • вальник лісу – 1 вакансія;
  • головний конструктор – 1 вакансія;
  • директор (начальник, інший керівник) підприємства – 1 вакансія;
  • електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 1 вакансія;
  • зоотехнік – 1 вакансія;
  • лікар – 5 вакансій;
  • лікар загальної практики-сімейний лікар – 10 вакансій;
  • лікар функціональної діагностики– 2 вакансії;
  • лікар-акушер-гінеколог – 2 вакансії;
  • лікар-анестезіолог – 6 вакансій;
  • лікар-гастроентеролог – 1 вакансія;
  • лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;
  • лікар-гінеколог-онколог – 1 вакансія;
  • лікар-дерматовенеролог – 1 вакансія;
  • лікар-ендокринолог – 2 вакансії;
  • лікар-ендоскопіст – 2 вакансії;
  • лікар-інфекціоніст – 4 вакансії;
  • лікар-кардіолог – 2 вакансії;
  • лікар-нарколог – 3 вакансії;
  • лікар-невролог дитячий – 1 вакансія;
  • лікар-невропатолог – 3 вакансії;
  • лікар-нефролог – 1 вакансія;
  • лікар-онколог – 1 вакансія;
  • лікар-ортопед-травматолог – 2 вакансії;
  • лікар-отоларинголог – 5 вакансій;
  • лікар-офтальмолог – 5 вакансій;
  • лікар-патологоанатом – 1 вакансія;
  • лікар-педіатр – 5 вакансій;
  • лікар-педіатр-неонатолог – 1 вакансія;
  • лікар-психіатр – 5 вакансій;
  • лікар-психотерапевт – 1 вакансія;
  • лікар-ревматолог – 1 вакансія;
  • лікар-рентгенолог – 1 вакансія;
  • лікар-терапевт – 10 вакансій;
  • лікар-уролог – 3 вакансії;
  • лікар-фізіотерапевт – 1 вакансія;
  • лікар-фтизіатр – 1 вакансія;
  • лікар-хірург – 7 вакансій;
  • лікар-хірург-онколог – 1 вакансія;
  • начальник служби (промисловість) – 1 вакансія;
  • шліфувальник – 2 вакансії.
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Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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