На Кіровоградщині більше ста вакансій із зарплатою 20 000 гривень

Станом на 11 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1521 вакантну посаду, з яких 106 – із зарплатою 20 000 гривень.
Зарплату у розмірі 20 000 гривень роботодавці області готові платити представникам таких професій:
- вальник лісу – 1 вакансія;
- головний конструктор – 1 вакансія;
- директор (начальник, інший керівник) підприємства – 1 вакансія;
- електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 1 вакансія;
- зоотехнік – 1 вакансія;
- лікар – 5 вакансій;
- лікар загальної практики-сімейний лікар – 10 вакансій;
- лікар функціональної діагностики– 2 вакансії;
- лікар-акушер-гінеколог – 2 вакансії;
- лікар-анестезіолог – 6 вакансій;
- лікар-гастроентеролог – 1 вакансія;
- лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;
- лікар-гінеколог-онколог – 1 вакансія;
- лікар-дерматовенеролог – 1 вакансія;
- лікар-ендокринолог – 2 вакансії;
- лікар-ендоскопіст – 2 вакансії;
- лікар-інфекціоніст – 4 вакансії;
- лікар-кардіолог – 2 вакансії;
- лікар-нарколог – 3 вакансії;
- лікар-невролог дитячий – 1 вакансія;
- лікар-невропатолог – 3 вакансії;
- лікар-нефролог – 1 вакансія;
- лікар-онколог – 1 вакансія;
- лікар-ортопед-травматолог – 2 вакансії;
- лікар-отоларинголог – 5 вакансій;
- лікар-офтальмолог – 5 вакансій;
- лікар-патологоанатом – 1 вакансія;
- лікар-педіатр – 5 вакансій;
- лікар-педіатр-неонатолог – 1 вакансія;
- лікар-психіатр – 5 вакансій;
- лікар-психотерапевт – 1 вакансія;
- лікар-ревматолог – 1 вакансія;
- лікар-рентгенолог – 1 вакансія;
- лікар-терапевт – 10 вакансій;
- лікар-уролог – 3 вакансії;
- лікар-фізіотерапевт – 1 вакансія;
- лікар-фтизіатр – 1 вакансія;
- лікар-хірург – 7 вакансій;
- лікар-хірург-онколог – 1 вакансія;
- начальник служби (промисловість) – 1 вакансія;
- шліфувальник – 2 вакансії.
Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.