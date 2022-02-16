На Кіровоградщині більше ста вакансій із зарплатою 20 000 гривень

Станом на 11 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1521 вакантну посаду, з яких 106 – із зарплатою 20 000 гривень.

Зарплату у розмірі 20 000 гривень роботодавці області готові платити представникам таких професій:

вальник лісу – 1 вакансія;

головний конструктор – 1 вакансія;

директор (начальник, інший керівник) підприємства – 1 вакансія;

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 1 вакансія;

зоотехнік – 1 вакансія;

лікар – 5 вакансій;

лікар загальної практики-сімейний лікар – 10 вакансій;

лікар функціональної діагностики– 2 вакансії;

лікар-акушер-гінеколог – 2 вакансії;

лікар-анестезіолог – 6 вакансій;

лікар-гастроентеролог – 1 вакансія;

лікар-гінеколог для дітей та підлітків – 1 вакансія;

лікар-гінеколог-онколог – 1 вакансія;

лікар-дерматовенеролог – 1 вакансія;

лікар-ендокринолог – 2 вакансії;

лікар-ендоскопіст – 2 вакансії;

лікар-інфекціоніст – 4 вакансії;

лікар-кардіолог – 2 вакансії;

лікар-нарколог – 3 вакансії;

лікар-невролог дитячий – 1 вакансія;

лікар-невропатолог – 3 вакансії;

лікар-нефролог – 1 вакансія;

лікар-онколог – 1 вакансія;

лікар-ортопед-травматолог – 2 вакансії;

лікар-отоларинголог – 5 вакансій;

лікар-офтальмолог – 5 вакансій;

лікар-патологоанатом – 1 вакансія;

лікар-педіатр – 5 вакансій;

лікар-педіатр-неонатолог – 1 вакансія;

лікар-психіатр – 5 вакансій;

лікар-психотерапевт – 1 вакансія;

лікар-ревматолог – 1 вакансія;

лікар-рентгенолог – 1 вакансія;

лікар-терапевт – 10 вакансій;

лікар-уролог – 3 вакансії;

лікар-фізіотерапевт – 1 вакансія;

лікар-фтизіатр – 1 вакансія;

лікар-хірург – 7 вакансій;

лікар-хірург-онколог – 1 вакансія;

начальник служби (промисловість) – 1 вакансія;

шліфувальник – 2 вакансії.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.