На Кіровоградщині через спеку обмежать рух великовагового транспорту

На території Кіровоградської області, у зв’язку з підвищенням температури повітря до +28 градусів вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн, повідомляє «Голос Громади».

Цей вимушений захід спрямований на запобігання деформаціям автомобільних шляхів області та збереження дорожнього покриття.

Обмеження діятиме при температурі повітря 28°С і вище з 10:00 до 22:00.

Для інформування водіїв про тимчасове обмеження руху встановлені відповідні знаки та панно на автомобільних дорогах. Перечекати спекотну пору доби можна в місцях тимчасової стоянки транспортних засобів на майданчиках у смугах відведення доріг і біля об’єктів дорожнього сервісу.

Службою автомобільних доріг у Кіровоградській області визначені місця для відстою великовагового автотранспорту на період дії обмеження руху. Їх перелік за посиланням.