На Кіровоградщині черговий антирекорд смертності. На Олександрійщині 4(!) смерті від коронавірусної хвороби

За минулу добу на коронавірус у Кіровоградській області на коронавірус захворіло 113 осіб, 117 одужали й 12 людей померло, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу зареєстрували 12 летальних випадків, померли, 6 хворих з Кропивницького району: 2 жінки віком 62 та 65 років з Кропивницької ТГ, 62-річна жінка з Соколівської ТГ, 77-річна жінка з Устинівської ТГ, 78-річна жінка з Долинської ТГ та 50-річна жінка зі Знам’янської ТГ; 2 хворих з Новоукраїнського району: 69-річна жінка з Новоукраїнської ТГ та 77-річна жінка з Піщанобрідської ТГ; 4 хворих з Олександрійського району: 66-річний чоловік та 54-річна жінка зі Світловодської ТГ, 82-річна жінка з Олександрійської ТГ та 72-річний чоловік з Приютівської ТГ.