На Кіровоградщині дітям загиблих захисників України  передбачено безкоштовне харчування у закладах освіти

З 1 січня 2021 року набув чинності закон щодо безкоштовного харчування у навчальних закладах дітей загиблих захисників України. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Міністерство освіти і науки України.

Відтепер, органи державної влади та місцевого самоврядування, яким підпорядковуються державні та комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, мають забезпечувати безоплатним харчуванням, зокрема й дітей загиблих героїв.

Основне завдання цього закону – підвищити рівень соціального захисту дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

МОН розпочало поширення сервісу серед шкіл, що ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі.