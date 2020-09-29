На Кіровоградщині добігла кінця операція “Мак”

Впродовж майже 4 місяців з травня по вересень поліція Кіровоградщини здійснювала комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин та виготовлення з них наркотичних засобів або психотропних речовин.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

За цей час проведено 1760 обстежень територій сільськогосподарських полів та присадибних ділянок жителів області, в результаті яких вилучено понад 114,1 тисячі нарковмісних рослин, із яких понад 109,5 тисяч конопель, решта – рослини маку.

Зокрема, 41 особі вже повідомлено про підозру та 16 осіб притягнуто до адміністративної за протизаконні дії.