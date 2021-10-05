На Кіровоградщині дві смерті від отруєння грибами

На Кіровоградщині вже двоє жінок померли через отруєння дикорослими грибами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Спочатку у лікарні померла 53-річна кропивничанка від гострої інтоксикації, а потім летальний випадок стався у Світловодську. Там 69-річна жінка назбирала так званих “зеленушок”, а вже наступного ранку в неї з’явилися симптоми отруєння. Попри госпіталізацію, врятувати жінку не вдалося.