На Кіровоградщині матір обвинувачують у смерті 1-річної дитини

На Кіровоградщині поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі малолітньої дитини, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Дня до правоохоронних органів звернулася мати з повідомленням про зникнення 1-річного хлопчика. Труп дитини з попередньою причиною загибелі — переохолодження, було виявлено на території населеного пункту.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування».

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Під час розслідування встановлено, що дитина самостійно залишила будинок через незамкнені двері. Слідчі дії тривають.