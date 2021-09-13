На Кіровоградщині міграційники провели рейд на ринку та виявили 30 неврегульованих мігрантів

Вихідними у рамках проведення заходів щодо нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під назвою «Мігрант» працівники Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області провели відпрацювання Колгоспного ринку у місті Кропивницький з виявлення нелегальних мігрантів.

Працівники сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення під час рейду провели перевірку паспортів та посвідок на проживання у 30 іноземців, що здійснюють торгівлю на ринку.

Загалом з початку проведення операції “Мігрант” на території області відносно 38 іноземців працівники підрозділів Міграційної служби області склали адміністративні протоколи за порушення правил перебування на території України (ч. 1 ст. 203 КУпАП) та притягнено до адмінвідповідальності 4 громадян України (ст. 205 КУпАП). Виявлено 17 неврегульованих мігрантів та прийнято відносно них рішення про примусове повернення, з яких 1 рішення із забороною в’їзду в Україну терміном на 3 роки. На порушників міграційного законодавства накладено штрафів на суму понад 95 тисяч гривень.