На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 8 безробітних

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Станом на 01 січня 2022 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 12,2 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало 8 осіб: кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області станом на 24 січня 2022 року становить 1673 одиниці.

Варто зауважити, що ситуація на ринку праці Кіровоградщини характеризується постійним попитом на:

  • працівників сільського господарства, лісового та рибного господарства (34,4%);
  • переробної промисловості (12,6%);
  • сфери оптової та роздрібної торгівлі (10,3%);
  • закладів освіти (7,5%).
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