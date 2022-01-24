На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 8 безробітних

Станом на 01 січня 2022 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 12,2 тис. безробітних громадян.

У середньому на одну вакансію претендувало 8 осіб: кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області станом на 24 січня 2022 року становить 1673 одиниці.

Варто зауважити, що ситуація на ринку праці Кіровоградщини характеризується постійним попитом на: