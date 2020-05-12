На Кіровоградщині назвали лауреатів обласної краєзнавчої премії ім. Володимира Ястребова

Під керівництвом голови Кіровоградської облради Олександра Чорноіваненка відбулось засідання конкурсної комісії обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова за 2019 рік, повідомляє «Голос Громади».

Шляхом таємного голосування обрали переможців премії:

у номінації «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області» за книгу «Вершино-Кам’янка», автор – Олександр Ковальков;

у номінації «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи» за статті із газети «Вісник Кіровоградщини», автор – Оксана Лутай.

Переможцям нададуть звання лауреата обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова у відповідній номінації, вручається диплом установленого зразка, нагрудний знак «Лауреат обласної премії», скульптура «Степовий орел» та грошова частина премії.

Нагородження лауреатів відбудеться 18 травня 2020 року.