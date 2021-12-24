За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає водіїв.

Станом на 23 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1623 вакантні посади. Так, наразі підприємства області потребують 86 водіїв, а саме:

водій автотранспортних засобів – 77 вакансій (6 500 – 30 000 грн);

водій дрезини – 1 вакансія (10 600 грн);

водій навантажувача – 7 вакансій (8 035 – 14 175 грн);

водій тролейбуса – 1 вакансія (15 000 грн).

Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.