Починаючи з червня 2021 року, за даними Фонду соціального страхування України, було прийнято на оплату понад півмільйона електронних листків непрацездатності на загальну суму, що перевищує 1 млрд грн.

На Кіровоградщині оформили 10,4 тис. е-лікарняних на суму понад 18 млн грн.

Загалом же, з усіх лікарняних, які роботодавці подали до Фонду на фінансування у листопаді, 81,7% – електронні.

Близько 18,3% – паперові лікарняні, які були видані ще до 1 жовтня 2021 року, тобто до повного переходу на електронну послугу.

На сьогодні заклади охорони здоров’я сформували вже понад 3,7 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН), а на їхній основі згенеровано понад 2,6 млн електронних листків непрацездатності.

Нагадаємо, ще у вересні з усіх поданих до оплати лікарняних електронними були лише 26,6%. Від дня старту реформи цей показник зростає щоденно.

Щоб дізнатись день оплати за е-лікарняним, важливо знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку. Уточнити цю інформацію можна у відділенні Фонду соціального страхування, подзвонивши на гарячі лінії, які створені у кожному обласному центрі.