На Кіровоградщині оголосили конкурс для аграріїв

У Кіровоградській області оголошено аграрний конкурс на здобуття обласної премії імені Олександра Гіталова за підсумками 2020 року. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на “Гречку”.

Премія встановлюється працівники агропромислової галузі області у трьох номінаціях :

Кращий керівник агроформування;

кращий агроном;

кращий механізатор.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації можуть висувати кандидатів до 31 березня включно.

Відповідні матеріали із зазначенням досягнень кандидата у галузі сільськогосподарського виробництва приймаються за адресою: департамент агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації, вул. Тараса Карпи, 84 м. Кропивницький, 25006.

Телефон для довідок (0522) 24-37-01, 050 147 14 13 – Катерина Юріївна.