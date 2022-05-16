На Кіровоградщині п`ятеро зрадників сидітимуть у в`язниці

За публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури нещодавно на судових засіданнях оголошено обвинувальні вироки стосовно п`ятьох осіб, яких визнано винними та засуджено за колабораційну діяльність, спрямовану проти України в інтересах російської федерації (ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 436-2 КК України). Про це офіційно повідомила прокуратура.

Прокурорами у ході судових слухань повністю доведено вину обвинувачених в інкримінованих їм злочинах. Зокрема, засуджені розповсюджували антиукраїнську інформацію у соціальних мережах, відкрито засуджували дії української армії та влади, закликали армію рф до захоплення України, насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади та відкрито й всебічно підтримували й виправдовували військову агресію російської федерації.

Наприклад, студент з Харкова, який через війну тимчасово мешкав у Кропивницькому, в месенджері викладав матеріали: “За росію”, “Смерть хохлам”, “Коли запишусь в рос.армію” та інші. Колаборанта засуджено до 2 років.

За результатами судового розгляду інших 4-х обвинувальних актів обвинувеченим особам призначено покарання від 2 до 5 років.

Робота правоохоронних органів із виявлення та припинення колабораційної діяльності триває.

Наш коментар.

15 березня 2022 року в Україні набрав чинність Закон України від 03 березня 2022 року № 2108-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» (далі – Закон). Цим Законом внесено зміни до Кримінального кодексу України, а саме доповнено статтею 1111, що має назву “Колабораційна діяльність».

Що таке колабораціонізм?

Це співпраця громадян держави із ворогом для забезпечення інтересів ворога та заподіяння шкоди власній державі.

Які дії громадян України вважаються колабораціонізмом?

Громадянин України публічно (на мітингах, зборах, в пресі, в мережі Інтернет тощо) заперечує збройну агресію проти України, окупацію частини території України, закликає до підтримки дій держави-агресора, підтримує збройні формування агресора та його окупаційну адміністрацію, закликає співпрацювати з державою-агресором та її уповноваженими органами, а також до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Громадянин України добровільно зайняв різного роду посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а також брав участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованій території або публічно закликав до проведення таких незаконних виборів чи референдумів на тимчасово окупованій території.

Здійснення громадянином України пропаганди в інтересах держави-агресора у будь-яких закладах освіти та сприяння впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти України.

Передача матеріальних ресурсів військовим держави-агресора, господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Організація та проведення заходів політичного характеру, як то з’їзди, збори, мітинги, походи, демонстрації, конференції, круглі столи тощо, для підтримки держави-агресора, а також активна участь у таких заходах.

Громадянин України добровільно зайняв посади в створених державою-агресором судових або правоохоронних органах, а також добровільно брав участь незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях держави-агресора чи надавав таким формуванням допомогу у веденні бойових дій проти України.

Під час зайняття посад в незаконних органах створених державою-агресором, вчинив дії або прийняв рішення, що призвели до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Яка відповідальність за дії колаборанта?

Залежно від тяжкості вчиненого колаборантом кримінального правопорушення стаття 1111 Кримінального кодексу передбачає різні види покарань, що можуть застосовуватися до нього:

– позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років;

– виправні роботи на строк до двох років;

– арешт на строк до шести місяців;

– штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років;

– довічним позбавленням волі.

Крім того, як додатковий вид покарання до винної особи може застосовуватися конфіскація майна.