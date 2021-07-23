На Кіровоградщині перевірять та проведуть детальний опис земельного фонду

У Кіровоградській області планують провести інвентаризацію земельних ділянок державної власності, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
У планах проведення інвентаризації земель лісогосподарського призначення площею 43539,0000 га та земель оборони державної власності площею 4,0000 га, шляхом формування земельних ділянок для наповнення Державного кадастру. Йдеться про несформовані земельні ділянки та земельні ділянки, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі.
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