На Кіровоградщині під час негоди працюють мобільні пункти обігріву

У зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників на території Кіровоградщини розгорнуто пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Перелік місць розташування стаціонарних пунктів обігріву на території Кіровоградської області станом на 8 лютого 2021 року:

№ з/п Адреса розташування пунктів обігріву Назва організації/закладу, при якому функціонує пункт обігріву Бобринецький район 1 1 м. Бобринець, вул. 16-го Березня, 82 Бобринецька центральна районна лікарня Вільшанський район 1 2 смт Вільшанка, вул. Миру, 30 Комунальне некомерційне підприємство “Вільшанська центральна районна лікарня” Гайворонський район 1 3 м. Гайворон, вул.Київська, 7 Гайворонська центральна районна лікарня Голованівський район 24 4 смт Голованівськ, вул. Маяковського, 2 Голованівське ПТУ 5 смт Побузьке, вул. Пирогова, 2 Пункт екстреної швидкої допомоги 6 с. Вербове, вул. Івана Франка, 34 Сільська рада 7 с. Грузьке, вул. Центральна, 6 Сільська рада 8 с. Ємилівка Сільська рада 9 с. Журавлинка, вул. Зарічна, 29а ФАП 10 с. Капітанка, вул. Миру, 112 Сільська рада 11 с. Клинове, вул.Б.Хмельницького, 27 Сільська рада 12 с. Красногірка ФАП 13 с. Крутеньке, вул. Центральна, 1 Сільська рада 14 с. Лебединка, вул. Шкільна, 1 Сільська рада 15 с. Липовеньке, вул. Шубіна, 1 Сільська рада 16 с. Люшнювате, вул. Центральна, 1 Сільська рада 17 с. Межирічка, вул. Л. Українки, 22 Сільська рада 18 с. Молдовка ФАП 19 с. Наливайка ФАП 20 с. Перегонівка ФАП 21 с. Пушкове, вул. Гагаріна, 2 Сільська рада 22 с. Розкішне, вул. Садова, 34 Сільська рада 23 с. Роздол ФАП 24 с. Свірневе ФАП 25 с. Семидуби ФАП 26 с.Троянка, вул. Центральна, 25 Сільська рада 27 с. Шепилове, вул. Шевченка, 5а Сільська рада Долинський район 20 28 м. Долинська, вул. Чкалова, 46 Центральна районна лікарня 29 м. Долинка, вул. Нова, 80 Житлово-комунальне господарство 30 с. Братолюбівка, вул. Павлова, 12 Сільська рада 31 с. Гурівка, вул. Гагаріна, 12 Сільська рада 32 сел. Молодіжне, вул. Шкільна, 13 Сільська рада 33 с. Березівка, вул. Центральна, 38а Сільська рада 34 с. Бокове, вул. Миру, 2 Сільська рада 35 с. Варварівка, вул. Садова, 6 Сільська рада 36 с. Василівка, вул. Українська, 55 Сільська рада 37 с. Іванівка, вул. Давидівка, 19 Сільська рада 38 с. Лаврівка, вул. Молодіжна, 1 Сільська рада 39 с. Марфівка, вул. Нова, 5 Сільська рада 40 с. Новогригорівка І-ша,

вул. 30-річчя Перемоги, 74 Сільська рада 41 с. Новогригорівка ІІ-га, вул. Шевченка, 35 Сільська рада 42 с. Олександрівка, вул. Центральна, 24 Сільська рада 43 с. Першотравнева, вул. Шкільна, 31 Сільська рада 44 с. Пишне, вул. Шкільна, 3 Сільська рада 45 с. Суходільське, вул. Олексієнка, 51 Сільська рада 46 с. Маловодяне, пров. Новий, 8 Сільська рада 47 с. Новоолександрівка, вул. Степова, 47 Сільська рада Знам’янський район 19 48 с. Богданівка Залізничний вокзал станції Чорноліська 49 с. Богданівна, вул. Миру, 7 Амбулаторія 50 с. Володимирівка, вул. Дружби, 24а Амбулаторія 51 с. Диківка, вул. Самсонова, 1 Амбулаторія 52 с. Дмитрівка, вул. Нечаєва, 50а Амбулаторія 53 с. Іванківці, вул. Шевченка, 1а Амбулаторія 54 с. Казарня, вул. Миру, 33 Фельшерський пункт 55 с. Макариха, вул. Центральна, 28 Фельшерський пункт 56 с. Мошорине, вул. Молодіжна, 5 Амбулаторія 57 с. Васине, вул. Шкільна, 12 Фельшерський пункт 58 с. Петрове, провул. Шкільний, 14б Амбулаторія 59 с. Cуботці, вул. Центральна, 21 Амбулаторія 60 с. Костянтинівка, вул. 1-го Травня, 4 Фельшерський пункт 61 с. Трепівка, вул. Центральна, 65 Амбулаторія 62 с. Топило, вул. Шкільна, 1 Фельшерський пункт 63 с. Копані, вул. Центральна, 19 Фельшерський пункт 64 с. Зелений Гай, вул. Прибрежна, 4 Фельшерський пункт 65 с. Донино-Кам’янка, вул. Центральна, 1а Фельшерський пункт 66 с. Цибулевеве, вул. Центральна, 107а Амбулаторія Кропивницький район 2 67 м. Кропивницький, вул. Аерофлотська, 5 Кіровоградська центральна районна лікарня 68 с. Аджамка, вул. Центральна, 42 Амбулаторія Компаніївський район 3 69 смт Компаніївка, вул. Садова, 192 Компаніївська центральна районна лікарня 70 с. Голубієвичі Амбулаторія 71 с. Лозуватка Амбулаторія Маловисківський район 2 72 м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64 Маловисківська центральна районна лікарня 73 м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 24 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маловисківського району Новгородківський район 1 74 смт Новгородка, вул. Криворізька, 35 Новгородківська центральна районна лікарня Новоархангельський район 2 75 с. Надлак, вул. Адміністративна, 7 Стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян 76 с. Торговиця, вул. Сірка, 15 Новоархангельська центральна районна лікарня Новомиргородський район 1 77 м. Новомиргород, вул. Ірини Омельчук, 3 Хірургічне відділення РТМО “Новомиргородське” Новоукраїнський район 2 78 м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1 Інфекційне відділення Новоукраїнської центральної районної лікарні 79 с. Рівне, вул. Гагаріна, 30 Амбулаторія Олександрівський район 1 80 смт Олександрівка, вул. Шевченка, 57 Олександрівська центральна районна лікарня Олександрійський район 1 81 м. Олександрія, вул. А. Кохана, 14 Центральна районна лікарня Онуфріївський район 1 82 смт Онуфріївка, вул. Центральна, 11 Онуфріївська центральна районна лікарня Петрівський район 9 83 смт Петрове, вул. Центральна, 1 Петрівська центральна районна лікарня 84 с. Новий Стародуб, вул.Степняка-Кравчинського, 1 Сільська рада 85 смт Балахівка, вул. Центральна, 6 Селищна рада 86 с. Зелене, вул. Дружби, 4 Сільська рада 87 с. Червоноконстянтинівка, вул. Перемоги, 1 Сільська рада 88 с. Луганка, вул. Гагаріна, 21а Сільська рада 89 с. Ганнівка, вул. Олександрівська, 25а Сільська рада 90 с. Іскрівка, вул. Інгулецька, 22 Сільська рада 91 с. Козацьке, вул. Терешкової, 13 Сільська рада Світловодський район 6 92 с. Андрусівка Амбулаторія 93 с. Глинськ Амбулаторія 94 с. Микільське Амбулаторія 95 с. Павлівка Амбулаторія 96 с. Подорожнє Амбулаторія 97 с. Озера Амбулаторія Благовіщенський район 18 98 м. Благовіщенське, вул. О. Гуменюка, 2 Центральна районна лікарня 99 с. Лозувата, вул. Зоряна, 43 Сільська рада 100 с. Великі Трояни, вул. Поворознюка, 56 Сільська рада 101 с. Шамраєве, вул. Шевченка, 5 Сільська рада 102 с. Йосипівка, вул. Центральна, 21 Сільська рада 103 с. Кам’яна, вул. Центральна, 133а Сільська рада 104 с. Синьки, вул. Покровська, 17 Сільська рада 105 с. Данилова Балка, вул. Центральна, 3 Сільська рада 106 с. Вільхове, пл. Незалежності, 1 Сільська рада 107 с. Розношенці, вул. Шевченка, 1 Сільська рада 108 с. Грушка, пров. Шевченка, 1 Сільська рада 109 с. Синицівка, вул. Миру, 30 Сільська рада 110 с. Богданове, вул. Івана Божка, 53 Сільська рада 111 с. Лупове, вул. Колгоспна, 120 Сільська рада 112 с. Новоселиця, вул. Горького, 1 Сільська рада 113 с. Сабатинівка, вул. Центральна, 159 Сільська рада 114 с. Мечиславка, вул. Травнева, 112 Сільська рада 115 с. Кам’яний Брід, вул. Адміністративна, 3 Сільська рада Устинівський район 16 116 смт Устинівка, вул. Ювілейна, 15 Устинівська центральна районна лікарня 117 с. Березівка, вул. Поштова, 11 Сільська рада 118 с. Брусівка, вул. Петрівська, 2а Сільська рада 119 с. Ганно-Леонтовичеве, вул. Молодіжна, 6 Сільська рада 120 с. Ганно-Требинівка, вул. Медова, 1 Сільська рада 121 с. Новоігорівка, вул. Дмитрівська ФАП 122 с. Докучаєве, вул. В. Федитника, 2 Сільська рада 123 с. Лебедине, вул. Центральна, 1 Сільська рада 124 с. Інгульське, вул. Центральна, 1 Сільська рада 125 с. Криничне, вул. Стеріна, 21 Сільська рада 126 с. Березуватка, вул. Осіпова, 41 Сільська рада 127 с. Криничне, вул. Центральна, 2 Сільська рада 128 с. Олександріівка, вул. Гаркавого, 23 Сільська рада 129 с. Седнівка, вул. Шевченка, 52 Сільська рада 130 с. Сонцеве, вул. Центральна, 61 Сільська рада 131 с. Степанівка, вул. Суворова, 35 Сільська рада м. Зам’янка 3 132 вул. Гагаріна, 27 КНП “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка” 133 вул. М.Грушевського, 15 КНП “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка” 134 вул. Глібка, 28а Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Кропивницький 13 135 вул. Архітектора Паученка, 45/35 Комунальний заклад “Центральна міська лікарня м. Кропивницький №2” 136 вул. Кропивницького, 22 Комунальний заклад “Центральна міська лікарня, м. Кропивницький”, поліклінічне відділення 137 вул. Космонавта Попова, 9б КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Міської ради м. Кропивницький” 138 вул. Габдрахманова, 5 Комунальний заклад “Поліклінічне відділення №1 КЗ “Поліклінічне об’єднання” м. Кропивницький 139 вул. Вокзальна, 16, к.3 Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 1” Кіровоградської міської ради 140 вул. Єгорова, 56 Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 2” Кіровоградської міської ради 141 проїзд Тінистий, 5 Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 3” Кіровоградської міської ради 142 вул. Космонавта Попова, 9 к. 1 Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 4” Кіровоградської міської ради 143 сел. Гірниче, вул.Лінія, 10-а, буд.61 Комунальне підприємтсво “Житлово-експлуатаційна контора №9” Кіровоградської міської ради 144 вул. Кропивницького, 106 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району району 145 вул. Шатила, 12 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району 146 пров. Павла Бута, 3 Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 147 вул. Олени Теліги, 75 Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб м. Олександрія 1 148 вул. Новопразьке шосе, 127 Свято-Покровський чоловічий монастир м. Світловодськ 1 149 вул. Б. Дніпровського, 20 Відділення обліку бездомних громадян Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Всього пунктів обігріву: 149