На Кіровоградщині під час негоди працюють мобільні пункти обігріву

У зв’язку з суттєвим зниженням температурних показників на території Кіровоградщини розгорнуто пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.
Перелік місць розташування стаціонарних пунктів обігріву на території Кіровоградської області станом на 8 лютого 2021 року:
|№ з/п
|Адреса розташування пунктів обігріву
|Назва організації/закладу, при якому функціонує пункт обігріву
|Бобринецький район
|1
|1
|м. Бобринець, вул. 16-го Березня, 82
|Бобринецька центральна районна лікарня
|Вільшанський район
|1
|2
|смт Вільшанка, вул. Миру, 30
|Комунальне некомерційне підприємство “Вільшанська центральна районна лікарня”
|Гайворонський район
|1
|3
|м. Гайворон, вул.Київська, 7
|Гайворонська центральна районна лікарня
|Голованівський район
|24
|4
|смт Голованівськ, вул. Маяковського, 2
|Голованівське ПТУ
|5
|смт Побузьке, вул. Пирогова, 2
|Пункт екстреної швидкої допомоги
|6
|с. Вербове, вул. Івана Франка, 34
|Сільська рада
|7
|с. Грузьке, вул. Центральна, 6
|Сільська рада
|8
|с. Ємилівка
|Сільська рада
|9
|с. Журавлинка, вул. Зарічна, 29а
|ФАП
|10
|с. Капітанка, вул. Миру, 112
|Сільська рада
|11
|с. Клинове, вул.Б.Хмельницького, 27
|Сільська рада
|12
|с. Красногірка
|ФАП
|13
|с. Крутеньке, вул. Центральна, 1
|Сільська рада
|14
|с. Лебединка, вул. Шкільна, 1
|Сільська рада
|15
|с. Липовеньке, вул. Шубіна, 1
|Сільська рада
|16
|с. Люшнювате, вул. Центральна, 1
|Сільська рада
|17
|с. Межирічка, вул. Л. Українки, 22
|Сільська рада
|18
|с. Молдовка
|ФАП
|19
|с. Наливайка
|ФАП
|20
|с. Перегонівка
|ФАП
|21
|с. Пушкове, вул. Гагаріна, 2
|Сільська рада
|22
|с. Розкішне, вул. Садова, 34
|Сільська рада
|23
|с. Роздол
|ФАП
|24
|с. Свірневе
|ФАП
|25
|с. Семидуби
|ФАП
|26
|с.Троянка, вул. Центральна, 25
|Сільська рада
|27
|с. Шепилове, вул. Шевченка, 5а
|Сільська рада
|Долинський район
|20
|28
|м. Долинська, вул. Чкалова, 46
|Центральна районна лікарня
|29
|м. Долинка, вул. Нова, 80
|Житлово-комунальне господарство
|30
|с. Братолюбівка, вул. Павлова, 12
|Сільська рада
|31
|с. Гурівка, вул. Гагаріна, 12
|Сільська рада
|32
|сел. Молодіжне, вул. Шкільна, 13
|Сільська рада
|33
|с. Березівка, вул. Центральна, 38а
|Сільська рада
|34
|с. Бокове, вул. Миру, 2
|Сільська рада
|35
|с. Варварівка, вул. Садова, 6
|Сільська рада
|36
|с. Василівка, вул. Українська, 55
|Сільська рада
|37
|с. Іванівка, вул. Давидівка, 19
|Сільська рада
|38
|с. Лаврівка, вул. Молодіжна, 1
|Сільська рада
|39
|с. Марфівка, вул. Нова, 5
|Сільська рада
|40
|с. Новогригорівка І-ша,
вул. 30-річчя Перемоги, 74
|Сільська рада
|41
|с. Новогригорівка ІІ-га, вул. Шевченка, 35
|Сільська рада
|42
|с. Олександрівка, вул. Центральна, 24
|Сільська рада
|43
|с. Першотравнева, вул. Шкільна, 31
|Сільська рада
|44
|с. Пишне, вул. Шкільна, 3
|Сільська рада
|45
|с. Суходільське, вул. Олексієнка, 51
|Сільська рада
|46
|с. Маловодяне, пров. Новий, 8
|Сільська рада
|47
|с. Новоолександрівка, вул. Степова, 47
|Сільська рада
|Знам’янський район
|19
|48
|с. Богданівка
|Залізничний вокзал станції Чорноліська
|49
|с. Богданівна, вул. Миру, 7
|Амбулаторія
|50
|с. Володимирівка, вул. Дружби, 24а
|Амбулаторія
|51
|с. Диківка, вул. Самсонова, 1
|Амбулаторія
|52
|с. Дмитрівка, вул. Нечаєва, 50а
|Амбулаторія
|53
|с. Іванківці, вул. Шевченка, 1а
|Амбулаторія
|54
|с. Казарня, вул. Миру, 33
|Фельшерський пункт
|55
|с. Макариха, вул. Центральна, 28
|Фельшерський пункт
|56
|с. Мошорине, вул. Молодіжна, 5
|Амбулаторія
|57
|с. Васине, вул. Шкільна, 12
|Фельшерський пункт
|58
|с. Петрове, провул. Шкільний, 14б
|Амбулаторія
|59
|с. Cуботці, вул. Центральна, 21
|Амбулаторія
|60
|с. Костянтинівка, вул. 1-го Травня, 4
|Фельшерський пункт
|61
|с. Трепівка, вул. Центральна, 65
|Амбулаторія
|62
|с. Топило, вул. Шкільна, 1
|Фельшерський пункт
|63
|с. Копані, вул. Центральна, 19
|Фельшерський пункт
|64
|с. Зелений Гай, вул. Прибрежна, 4
|Фельшерський пункт
|65
|с. Донино-Кам’янка, вул. Центральна, 1а
|Фельшерський пункт
|66
|с. Цибулевеве, вул. Центральна, 107а
|Амбулаторія
|Кропивницький район
|2
|67
|м. Кропивницький, вул. Аерофлотська, 5
|Кіровоградська центральна районна лікарня
|68
|с. Аджамка, вул. Центральна, 42
|Амбулаторія
|Компаніївський район
|3
|69
|смт Компаніївка, вул. Садова, 192
|Компаніївська центральна районна лікарня
|70
|с. Голубієвичі
|Амбулаторія
|71
|с. Лозуватка
|Амбулаторія
|Маловисківський район
|2
|72
|м. Мала Виска, вул. Шевченка, 64
|Маловисківська центральна районна лікарня
|73
|м. Мала Виска, вул. Кондратюка, 24
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маловисківського району
|Новгородківський район
|1
|74
|смт Новгородка, вул. Криворізька, 35
|Новгородківська центральна районна лікарня
|Новоархангельський район
|2
|75
|с. Надлак, вул. Адміністративна, 7
|Стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян
|76
|с. Торговиця, вул. Сірка, 15
|Новоархангельська центральна районна лікарня
|Новомиргородський район
|1
|77
|м. Новомиргород, вул. Ірини Омельчук, 3
|Хірургічне відділення РТМО “Новомиргородське”
|Новоукраїнський район
|2
|78
|м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1
|Інфекційне відділення Новоукраїнської центральної районної лікарні
|79
|с. Рівне, вул. Гагаріна, 30
|Амбулаторія
|Олександрівський район
|1
|80
|смт Олександрівка, вул. Шевченка, 57
|Олександрівська центральна районна лікарня
|Олександрійський район
|1
|81
|м. Олександрія, вул. А. Кохана, 14
|Центральна районна лікарня
|Онуфріївський район
|1
|82
|смт Онуфріївка, вул. Центральна, 11
|Онуфріївська центральна районна лікарня
|Петрівський район
|9
|83
|смт Петрове, вул. Центральна, 1
|Петрівська центральна районна лікарня
|84
|с. Новий Стародуб, вул.Степняка-Кравчинського, 1
|Сільська рада
|85
|смт Балахівка, вул. Центральна, 6
|Селищна рада
|86
|с. Зелене, вул. Дружби, 4
|Сільська рада
|87
|с. Червоноконстянтинівка, вул. Перемоги, 1
|Сільська рада
|88
|с. Луганка, вул. Гагаріна, 21а
|Сільська рада
|89
|с. Ганнівка, вул. Олександрівська, 25а
|Сільська рада
|90
|с. Іскрівка, вул. Інгулецька, 22
|Сільська рада
|91
|с. Козацьке, вул. Терешкової, 13
|Сільська рада
|Світловодський район
|6
|92
|с. Андрусівка
|Амбулаторія
|93
|с. Глинськ
|Амбулаторія
|94
|с. Микільське
|Амбулаторія
|95
|с. Павлівка
|Амбулаторія
|96
|с. Подорожнє
|Амбулаторія
|97
|с. Озера
|Амбулаторія
|Благовіщенський район
|18
|98
|м. Благовіщенське, вул. О. Гуменюка, 2
|Центральна районна лікарня
|99
|с. Лозувата, вул. Зоряна, 43
|Сільська рада
|100
|с. Великі Трояни, вул. Поворознюка, 56
|Сільська рада
|101
|с. Шамраєве, вул. Шевченка, 5
|Сільська рада
|102
|с. Йосипівка, вул. Центральна, 21
|Сільська рада
|103
|с. Кам’яна, вул. Центральна, 133а
|Сільська рада
|104
|с. Синьки, вул. Покровська, 17
|Сільська рада
|105
|с. Данилова Балка, вул. Центральна, 3
|Сільська рада
|106
|с. Вільхове, пл. Незалежності, 1
|Сільська рада
|107
|с. Розношенці, вул. Шевченка, 1
|Сільська рада
|108
|с. Грушка, пров. Шевченка, 1
|Сільська рада
|109
|с. Синицівка, вул. Миру, 30
|Сільська рада
|110
|с. Богданове, вул. Івана Божка, 53
|Сільська рада
|111
|с. Лупове, вул. Колгоспна, 120
|Сільська рада
|112
|с. Новоселиця, вул. Горького, 1
|Сільська рада
|113
|с. Сабатинівка, вул. Центральна, 159
|Сільська рада
|114
|с. Мечиславка, вул. Травнева, 112
|Сільська рада
|115
|с. Кам’яний Брід, вул. Адміністративна, 3
|Сільська рада
|Устинівський район
|16
|116
|смт Устинівка, вул. Ювілейна, 15
|Устинівська центральна районна лікарня
|117
|с. Березівка, вул. Поштова, 11
|Сільська рада
|118
|с. Брусівка, вул. Петрівська, 2а
|Сільська рада
|119
|с. Ганно-Леонтовичеве, вул. Молодіжна, 6
|Сільська рада
|120
|с. Ганно-Требинівка, вул. Медова, 1
|Сільська рада
|121
|с. Новоігорівка, вул. Дмитрівська
|ФАП
|122
|с. Докучаєве, вул. В. Федитника, 2
|Сільська рада
|123
|с. Лебедине, вул. Центральна, 1
|Сільська рада
|124
|с. Інгульське, вул. Центральна, 1
|Сільська рада
|125
|с. Криничне, вул. Стеріна, 21
|Сільська рада
|126
|с. Березуватка, вул. Осіпова, 41
|Сільська рада
|127
|с. Криничне, вул. Центральна, 2
|Сільська рада
|128
|с. Олександріівка, вул. Гаркавого, 23
|Сільська рада
|129
|с. Седнівка, вул. Шевченка, 52
|Сільська рада
|130
|с. Сонцеве, вул. Центральна, 61
|Сільська рада
|131
|с. Степанівка, вул. Суворова, 35
|Сільська рада
|м. Зам’янка
|3
|132
|вул. Гагаріна, 27
|КНП “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка”
|133
|вул. М.Грушевського, 15
|КНП “Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка”
|134
|вул. Глібка, 28а
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
|м. Кропивницький
|13
|135
|вул. Архітектора Паученка, 45/35
|Комунальний заклад “Центральна міська лікарня м. Кропивницький №2”
|136
|вул. Кропивницького, 22
|Комунальний заклад “Центральна міська лікарня, м. Кропивницький”, поліклінічне відділення
|137
|вул. Космонавта Попова, 9б
|КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Міської ради м. Кропивницький”
|138
|вул. Габдрахманова, 5
|Комунальний заклад “Поліклінічне відділення №1 КЗ “Поліклінічне об’єднання” м. Кропивницький
|139
|вул. Вокзальна, 16, к.3
|Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 1” Кіровоградської міської ради
|140
|вул. Єгорова, 56
|Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 2” Кіровоградської міської ради
|141
|проїзд Тінистий, 5
|Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 3” Кіровоградської міської ради
|142
|вул. Космонавта Попова, 9 к. 1
|Комунальне підприємство “Житлово-експлуатаційна організація № 4” Кіровоградської міської ради
|143
|сел. Гірниче, вул.Лінія, 10-а, буд.61
|Комунальне підприємтсво “Житлово-експлуатаційна контора №9” Кіровоградської міської ради
|144
|вул. Кропивницького, 106
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району району
|145
|вул. Шатила, 12
|Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району
|146
|пров. Павла Бута, 3
|Кропивницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
|147
|вул. Олени Теліги, 75
|Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб
|м. Олександрія
|1
|148
|вул. Новопразьке шосе, 127
|Свято-Покровський чоловічий монастир
|м. Світловодськ
|1
|149
|вул. Б. Дніпровського, 20
|Відділення обліку бездомних громадян Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
|Всього пунктів обігріву:
|149
|№ з/п
|Адреси розташування мобільних пунктів обігріву У ДСНС в області
|1
|смт Онуфріївка, вул. Першотравнева, 3а