На Кіровоградщині підприємство, що виготовляє засоби для потреб людей з інвалідністю отримало допомогу від держави

Надання роботодавцям малого та середнього бізнесу допомоги по частковому безробіттю на період карантину – одне з важливих питань, яке сьогодні стоїть перед фахівцями Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.

На сьогодні до міськрайонного центру зайнятості звернулося понад 90 роботодавців міста та району. Обласним центром зайнятості вже прийнято 80 позитивних рішень про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. У результаті – близько 450 найманих працівників, які тимчасово залишилися без роботи у період карантину, найближчим часом отримають допомогу по частковому безробіттю.

Серед них – один з найбільших вітчизняних виробників засобів пересування для людей з частковою втратою функцій опорно-рухового апарата, протезів та протезно-ортопедичних виробів – ТОВ «Друкмаш-центр».

За словами генерального директора підприємства Людмили Шубіної, державна фінансова підтримка малого та середнього бізнесу у період карантину, допоможе роботодавцям покрити витрати на виплату заробітної плати робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберегти робочі місця, виробництво, а надалі – стимулювати відновлення бізнесу після завершення дії обмежувальних заходів.

«Для Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості співробітництво з ТОВ «Друкмаш-центр» є дуже важливим, адже керівництво підприємства всіляко сприяє зайнятості місцевих мешканців, – зазначила начальник відділу взаємодії з роботодавцями Лариса Мороз. –Тож я звертаюсь до роботодавців і закликаю представників малого та середнього бізнесу скористатися можливістю отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину».