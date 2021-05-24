На Кіровоградщині пілотний проєкт спрямований на стабілізації ринку праці набирає обертів

Днями, у рамках реалізації в області пілотного проєкту з впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці, відбувся онлайн-тренінг «Процедура та інструменти опитування роботодавців».

Тренінгове заняття проводилось для членів аналітичної групи, що створена в області для розробки прогнозних показників потреби роботодавців у кадрах для формування регіонального замовлення на професійну підготовку фахівців та робітничих кадрів.

Під час тренінгу його учасники обговорили організаційні засади щодо процедури опитування роботодавців, відбору підприємств, визначення обсягів та методів збору даних.

Зазначалося, що проведення опитування забезпечить отримання висновків щодо перспектив збільшення або скорочення чисельності працівників за професіями; наявних та перспективних вакансій (у розрізі професій); найбільш затребуваних та дефіцитних професій; оцінки наявних невідповідностей у навичках для професій; існуючих проблем у підборі працівників за професіями; рівня заробітної плати на підприємствах; використання роботодавцями регіональних можливостей підготовки та перепідготовки кадрів.

Особливу увагу під час тренінгу було приділено обговоренню структури головного інструменту опитування роботодавців, зокрема, анкети: роботі із запитаннями, вимогами до формулювання та розміщення питань і відповідей, правилами ведення та корегування даних, що вносяться до анкети. Крім того, були обговорені інші питання, пов’язані із якісним заповненням анкети, що відобразить реальну картину предмету дослідження.

На завершення тренінгу відбулось обговорення питання необхідності проведення інформаційної кампанії щодо здійснення опитування роботодавців, яке орієнтоване на отримання вагомих інформаційно-аналітичних матеріалів. Це сприятиме ефективному прогнозуванню перспективних кадрових потреб роботодавців та задоволенню викликів ринку праці.

Нагадаємо, що Кіровоградська область – одна з десяти областей України, де у рамках співпраці EU4Skills та Державної служби зайнятості реалізується пілотний проєкт з впровадження інформаційної системи аналізу та прогнозування регіональних ринків праці. Його мета – підвищення ефективності забезпечення галузей економіки кваліфікованими трудовими ресурсами, передусім шляхом більш обґрунтованого формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів.