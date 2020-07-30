На Кіровоградщині податківці перекрили канал постачання фальсифікованої горілки (ФОТО)

У Головному управлінні ДФС у Кіровоградській області повідомили, що днями припинено діяльність чергового каналу постачання на територію Кіровоградської та сусідніх областей незаконно виготовлених алкогольних напоїв, повідомляє «Голос Громади».

Завдяки злагодженим діям під процесуальним керівництвом прокуратури області та у взаємодії з працівниками ГУ ДПС встановлено групу осіб, які здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків, з незаконного обігу вилучено підакцизну продукцію на загальну суму близько 8,5 мільйонів гривень. Зокрема, близько 29 тис. літрів спирту, близько 3 тис. літрів водно-горілчаної суміші, 480 пачок цигарок без марок акцизного податку України, а також транспортні засоби, які використовувалися для транспортування незаконно виготовлених горілчаних виробів.