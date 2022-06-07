На Кіровоградщині поліцейські здійснюють операцію під назвою «Мак» 

Починаючи з 23 травня на території Кіровоградської області розпочалось відпрацювання поліцейськими на виявлення і знищення нелегальних посівів маку та конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів, установлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, та недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт правоохоронців.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про факти таких правопорушень до Управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України за телефоном гарячої лінії +380502488581 або до чат-боту у месенджері Телеграм за посиланням – http://t.me/AntiDrugKrop_Bot.

Інформацію також можна надати в особисті повідомлення адміністратору групи комунікації поліції та громади «Безпечне місто» – https://t.me/joinchat/WFDNMUScH-N3C2iL, чи звернувшись за номером «102».

Проведення заходів під умовною назвою «Мак» триватимуть до 22 вересня поточного року.