На Кіровоградщині понад 6500 безробітних вже отримали допомогу за третю декаду травня

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, 6872 безробітних вже отримали допомогу по безробіттю за третю декаду травня, повідомляє “Голос Громади”.

Слід нагадати, що у період карантину допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

На період карантину, виплати допомоги по безробіттю здійснюються без особистого відвідування безробітним центру зайнятості.

Розмір допомоги з безробіття розраховується для кожної особи індивідуально, він залежить від страхового стажу людини, її заробітної плати та причини звільнення.

Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру (стаття 22 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття»).

Мінімальний розмір допомоги з безробіття на період карантину становить 1000 гривень на місяць. Максимальний розмір не може перевищувати чотирикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не більше 8 408 гривень на місяць.