На Кіровоградщині посадовець отримав хабаря у 1000 доларів США

До суду скерували обвинувальний акт стосовно завідувача сектору управління Держпраці у Кіровоградській області за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної прокуратури.

Хабар у сумі 1000 доларів працівник Держпраці отримав від приватного підприємця за складання позитивного для нього висновку щодо обставин розслідування нещасного випадку, який мав місце на його виробництві. Викрили посадовця «на гарячому» під час передачі грошей біля одного із торгівельних закладів обласного центру.

Подальшу долю обвинуваченого вирішуватиме суд.

Покарання передбачається у виді штрафу або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.