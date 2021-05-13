Водіям, в яких у яких закінчився 2-річний термін дії посвідчень водія, надана можливість замовити їх обмін онлайн через Електронний кабінет водія, завантажити та користуватися новим е-посвідченням водія через додаток «Дія».

Як скористатися послугою в декілька кліків — розповідаємо у відео-інструкції.

Для обміну посвідчення водія, отриманого вперше на 2 роки, необхідно:

зайти в Електронний кабінет водія, обравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою КЕП або MobileID;

перейти в розділ «Електронні послуги» та обрати пункт «Електронні послуги»;

перейти на сторінку «Відновлення та обмін посвідчення водія»;

заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки щодо придатності до керування ТЗ з обох сторін (формату .pdf);

обрати територіальний сервісний центр МВС, в якому отримаєте виготовлене посвідчення водія;

підписати заяву за допомогою КЕП або MobilеID;

сплатити за послугу особистою банківською картою;

перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату за послугу;

отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заяви на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна слідкувати в кабінеті водія зміни її статусу;

отримати на свою електронну пошту лист від територіального сервісного центру МВС про обробку заявки;

отримати готове посвідчення водія в обраному на першому етапі замовлення територіальному сервісному центрі МВС.

Нагадуємо, що в Електронному кабінеті водія доступні й інші онлайн-послуги:

верифікація даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;

відновити втрачене або викрадене посвідчення водія;

призначення належного користувача;

перевірка наявності та оплата адміністративних правопорушень;

перевірка транспортного засобу за VIN-кодом.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті Головного сервісного центру МВС.