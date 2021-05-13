Водіям, в яких у яких закінчився 2-річний термін дії посвідчень водія, надана можливість замовити їх обмін онлайн через Електронний кабінет водія, завантажити та користуватися новим е-посвідченням водія через додаток «Дія».
Як скористатися послугою в декілька кліків — розповідаємо у відео-інструкції.
Для обміну посвідчення водія, отриманого вперше на 2 роки, необхідно:
зайти в Електронний кабінет водія, обравши зручний спосіб ідентифікації – за допомогою КЕП або MobileID;
перейти в розділ «Електронні послуги» та обрати пункт «Електронні послуги»;
перейти на сторінку «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
заповнити обов’язкові поля та прикріпити сканкопію медичної довідки щодо придатності до керування ТЗ з обох сторін (формату .pdf);
обрати територіальний сервісний центр МВС, в якому отримаєте виготовлене посвідчення водія;
підписати заяву за допомогою КЕП або MobilеID;
сплатити за послугу особистою банківською картою;
перевірити надходження на свою електронну пошту квитанції про сплату за послугу;
отримати автоматичне повідомлення щодо успішної подачі заяви на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна слідкувати в кабінеті водія зміни її статусу;
отримати на свою електронну пошту лист від територіального сервісного центру МВС про обробку заявки;
отримати готове посвідчення водія в обраному на першому етапі замовлення територіальному сервісному центрі МВС.
Нагадуємо, що в Електронному кабінеті водія доступні й інші онлайн-послуги:
верифікація даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу;
відновити втрачене або викрадене посвідчення водія;
призначення належного користувача;
перевірка наявності та оплата адміністративних правопорушень;
перевірка транспортного засобу за VIN-кодом.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті Головного сервісного центру МВС.