На Кіровоградщині посилено вакцинуватимуть вчителів

На Кіровоградщині нарощуватимуть темпи вакцинації вчителів для подальшого якісного освітнього процесу та уникнення переходу на дистанційне навчання, про це повідомляє Кіровоградська ОДА, інформує “Голос Громади”.

«Не виключено можливість, що вся Україна з понеділка, 13 вересня, перейде до «жовтого» рівня карантинних обмежень. Усі школи, які не матимуть 80% вакцинованих працівників перейдуть на навчання в режимі онлайн», – зазначило голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна.

Наразі запропоновано такий механізм: оскільки в області наявно 15 мобільних бригад, які будуть залучені до вакцинації, а шкіл загалом 305, всі навчальні заклади, які знаходяться поблизу пунктів вакцинації, самостійно йтимуть дощеплюватись другою дозою. До шкіл, де ревакцинації потребують 50 людей і більше, відправляться мобільні бригади. Посилену ревакцинацію планують провести до кінця цього тижня, аби з понеділка розуміти, які школи можуть продовжувати працювати у звичайному режимі, якщо область, як і вся Україна, перейде до «жовтого» рівня карантинних обмежень.