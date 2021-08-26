За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в асистентах вихователя дошкільного навчального закладу та асистентах учителя.

Станом на 25 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1568 вакантних посад. Наразі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади області потребують 15 працівників за професіями:

асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 2 вакансії;

асистент учителя – 13 вакансій.

Асистенти вихователя і вчителя затребувані у містах Кропивницькому, Олександрії, Світловодську та Знам’янському районі.

Роботодавці області готові платити асистентам вихователя дошкільного навчального закладу та асистентам вчителя від «мінімалки» (6 000) до 7 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.