За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в асистентах вихователя дошкільного навчального закладу та асистентах учителя.

Станом на 25 серпня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1568 вакантних посад. Наразі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади області потребують 15 працівників за професіями:

  • асистент вихователя дошкільного навчального закладу – 2 вакансії;
  • асистент учителя – 13 вакансій.
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Асистенти вихователя і вчителя затребувані у містах Кропивницькому, Олександрії, Світловодську та Знам’янському районі.

Роботодавці області готові платити асистентам вихователя дошкільного навчального закладу та асистентам вчителя від «мінімалки» (6 000) до 7 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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