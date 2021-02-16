На Кіровоградщині потрібні близько 30 медсестер

Медичні та освітні заклади області потребують 24 сестер медичних (братів медичних) різного профілю.

Своїм працівникам лікувальні заклади області готові платити від «мінімалки» (6000 грн) до 7503 гривень.

Наразі медсестри (медбрати) потрібні у таких районах:

Голованівський – 1 вакансія (сестра медична (брат медичний); заробітна плата: 6000 грн);

Добровеличківський – 1 вакансія (сестра медична (брат медичний) стаціонару; заробітна плата: 6000 грн);

Долинський – 1 вакансія (сестра медична (брат медичний); заробітна плата: 6330 грн);

Кропивницький – 5 вакансій ( 2 вакансії сестер медичних (братів медичних) із заробітною платою 6500 та 6000 грн; сестра медична операційна (брат медичний операційний) із заробітною платою 6000 грн; сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування із працевлаштуванням на 0,5 ставки, заробітна плата: 3000 грн; сестра медична-анестезист (брат медичний-анастезист) із працевлаштуванням на 0,5 ставки, заробітна плата: 2910 грн);

Маловисківський – 15 вакансій (сестра медична (брат медичний); заробітна плата: 7503 грн);

Олександрійський – 1 вакансія (сестра медична (брат медичний); працевлаштування на 0,5 ставки, заробітна плата: 3000 грн);

Крім того, вакантними є по одній посаді молодшої медичної сестри (молодшого медичного брата) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) у Знам’янці (заробітна плата: 6010 грн) та Олександрії (6000 грн).

Також до одного з лікувальних закладів Світловодщини потрібні молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими (заробітна плата: 6146 грн) та молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) (заробітна плата: 6000 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.