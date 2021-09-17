На Кіровоградщині потрібні два десятки кухарів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в кухарях.

Станом на 13 вересня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1739 вакантних посад. Наразі заклади харчування області потребують 21 кухаря.

Фахівці за такою професією затребувані у Кропивницькому та Новоукраїнському районах і містах Кропивницькому, Олександрії та Світловодську.

Роботодавці області готові платити кухарям від «мінімалки» (6 000) до 7 200 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.