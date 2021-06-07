На Кіровоградщині потрібні фахівці з харчової безпеки

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 7 червня Всесвітнім днем безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day). День встановлено з метою привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості вироблених харчових продуктів.

На Кіровоградщині потрібні 14 фахівців, які забезпечують розв’язання питання харчової безпеки.

Зокрема, у Кропивницькому роботу пропонують лікареві ветеринарної медицини-токсикологові (заробітна плата: 7252 грн), двом лікарям ветеринарної медицини відділу державного контролю управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини (заробітна плата: 6000 грн) та лікареві із загальної гігієни сектору санітарної охорони управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (заробітна плата: 6000 грн).

У Світловодську на роботу запрошують майстра з виробництва незбираномолочної та кисломолочної продукції (заробітна плата: 8148 грн + відшкодування витрат на транспорт) та лікаря ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини (заробітна плата: 6000 грн).

Вакантними є дві посади в Долинській та по одній посаді у Гайвороні, Добровеличківці, Новгородці та Петровому лікарів ветеринарної медицини відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Медичний працівник здійснюватиме державний нагляд за здоров’ям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охороною території від занесення збудників особливо небезпечних хвороб. Заробітна плата за усіма вакансіями: 6000 грн.

У Бобринці роботу пропонують лікареві із загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (заробітна плата: 6000 грн). До обов’язків фахівця входитиме здійснення державного санітарно-епідеміологічного контролю вантажів, що переміщуються через митний кордон на території області, проведення перевірки характеристик продукції та організація відбору зразків для цілей державного контролю та забезпечення проведення їх експертизи.

В Олександрії для здійснення державного санітарно-епідеміологічного контролю вантажів, що переміщуються через митний кордон на території області, проведення перевірки характеристик продукції та організації відбору зразків для цілей державного контролю та забезпечення проведення їх експертизи потрібен лікареві із загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства (заробітна плата: 6000 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до найближчого центру зайнятості за місцем вашого перебування.